TCS बनी दुनिया दूसरी सबसे मूल्यवान IT कंपनी, ब्रांड वैल्यू 12.5% से हुई 16.78 अरब डॉलर

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) पूरी दुनिया में दूसरी सबसे मूल्यवान IT (Information Technology) सर्विसेज ब्रांड बन गई है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से पहले इस वक्त एसेंचर ब्रांड के मामले में पहले नंबर पर है। इस रिपोर्ट पर TCS ने कहा कि "इस बढ़त का श्रेय कंपनी के ब्रांड में निवेश करने वालों और उसके कर्मचारियों, ग्राहक इक्विटी और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को जाता है।" बता दें कि ब्रांड वैल्यू किसी भी कंपनी की कमाई की मौजूदा वैल्यू को दर्शाती है। ब्रांड फाइनेंस 2022 की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) दुनिया भर में आईटी सेवाओं में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। एक्सेंचर अभी भी टॉप पर बना हुआ है।'

