रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध से क्रूड ऑयल की कीमतों में आया बड़ा उछाल, जानिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र में एक सैन्य अभियान को अधिकृत करने की घोषणा के बाद सितंबर 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतों बड़ा उछाल देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गईं। वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध के चलते उपजे हालातों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

