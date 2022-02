Ukriane पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा Russia, जानिए इस मिसाइल की खासियत

आखिरकार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया। गुरुवार सुबह से ही रूस यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। जब किसी प्रक्षेपास्त्र के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो वह हथियार बैलिस्टिक मिसाइल बन जाता है। रूस ने यूक्रेन के जंग के बीच किसी भी देश को दखल ना देने की चेतावनी भी दी है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ एलान-ए-जंग कर दिया है। पुतिन के एलान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके और राजधानी कीव में बड़े धमाकों की खबरें मिली हैं। यही नहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की किसी भी कोशिश का अंजाम ऐसा होगा। रूस बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की ओर से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। दरअसल युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए ही होता है लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के साथ भी इन्हें यूज किया जा रहा है।

Russia Attack on Ukrian through Ballistic Missile know How its Work