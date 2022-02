Putin Net Worth: रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास 43 प्लेन, 7000 कारें और भी बहुत कुछ, जानकार हैरान हो जाएंगे

दुनियाभर के अमीर शख्सों के बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है इन अमीर हस्तियों में किसी देश का राष्ट्रपति भी शामिल हो सकता है। लेकिन ये सच है। मौजूदा वक्त में जिस एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, वो हैं रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin). पुतिन की कुल संपत्ति के आगे कई दौलतमंद भी फीके हैं।

दुनियाभर में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हो रही है। यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव की वजह से विश्व की नजरें इस मसले पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन के झुकाने के लिए पुतिन पूरी दुनिया से टक्कर लेने को तैयार खड़े हैं। दरअसल इस ताकत के पीछे इस शख्स की बेशुमार दौलत भी है। जो उन्हें दिग्गजों से टक्कर लेने का हौसला देती है। यूक्रेन से युद्ध होता भी है तो व्लादिमीर पुतिन को देश की आर्थिक सेहत की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो खुद बेशुमार दौलत के मालिक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास खरबों की संपत्ति है।

How Much Is Russian President Vladimir Putin Net Worth