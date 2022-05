तपती सड़क पर क्यों दौड़ाए बाइक, जब 50,000 में घर ला सकते हैं Maruti Alto कार! जानिए क्या है डील

50,000 में घर ला सकते हैं Maruti Alto:

Maruti True Value पर इस समय एक used Alto LX कार उपलब्ध है जिसकी डिमांड 50,000 रुपये बताई जा रही है। यह साल 2007 का मॉडल है जोकि करीब 89,635 किलोमीटर तक चली है। गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन से लैस है यानी CNG किट इसमें नहीं लगी है। लेकिन यह 3rd ओनर कार है। यानी तीन बार यह कार बन चुकी है। तस्वीरों से पता चलता है कि कार दिखने में साफ़-सुथरी है। यह आपको cherry red कलर में मिलेगी। इसका Registration आपको Thiruvanantpuram शहर का मिलेगा। अगर आपको यह कार और मॉडल पसंद आती है तो आप true value से संपर्क कर सकते हैं।