Maruti Brezza Old Vs New: बदल जाएगा इस एसयूवी का पूरा लुक, सनरूफ और नए इंजन के साथ 30 जून को आ रही है यह कार!

2022 Maruti Brezza में अपडेटेड XL6 के समान वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, छह एयरबैग तक, TPMS और एक 360-डिग्री कैमरा भी मिलने की उम्मीद है।

Mahindra Brezza Old Vs New : देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति साल 2022 की शुरुआत से ही अपने लाइनअप में मौजूद वाहनों के अपडेट कर रही है, बलेनो, सेलेरिया, अट्रिगा के बाद अब New Maruti Brezza की लांचिंग करीब है, जिसे हाल ही में एक टीवीसी शूट के दौरान गुरूग्राम में देखा गया है। सामने आई तस्वीरों के इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Brezza ने कार बाजार में हलचल मचा दी है, जिसकी लांंचिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कि इसे कंपनी 30 जून को लॉन्च करेगी।