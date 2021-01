सात सीटर वर्जन समेत MG Hector 2021 की लॉन्चिंग, कर दिया है बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। एमजी मोटर इंडिया ने गुरुवार को भारतीय कार बाजार में हेक्टर 2021 और हेक्टर प्लस के सात सीटों वाले वर्जन को लॉन्च किया। जहां कंपनी पहले ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ZS और प्रीमियम एसयूवी Gloster को लॉन्च कर चुकी है, भारत के लिए कंपनी का पहली कार हेक्टर इसका मुख्य आधार बनी हुई है और उम्मीदों का भारी भार वहन कर रही है।

कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

हेक्टर को भारत में पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। हेक्टर 2021 ने अपने पहले मॉडल की ताकत को और बढ़ाने के लिहाज से एक नया थर्मोप्रेस्ड फ्रंट ग्रिल, एक ग्रे-रंग की फ्रंट और रियर स्किड प्लेट और दोनों टेल लाइट को जोड़ती हुई एक नॉन-रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप दी है।

जहां पिछली हेक्टर की विशालकाय बॉडी में 17 इंच के अलॉय व्हील्स अपेक्षाकृत छोटे नजर आते थे, एमजी ने हेक्टर 2021 में इसे हटा दिया है और 18 इंच के पहिए लगाए हैं।

MG Hector 2021 | Unveil https://t.co/aPKswN8EjW — Morris Garages India (@MGMotorIn) January 7, 2021

इसके अलावा हेक्टर 2021 के अंदर भी काफी बदलाव किए गए हैं। जहां ग्राहकों को एक ऑल-ब्लैक कलर थीम चुनने का विकल्प है, वहीं अधिक आकर्षक ड्युअल-टोन कलर का भी विकल्प दिया गया है।

नई SUV लॉन्च करेगी Fiat Chrysler, भारत में करेगी भारी निवेश और नई है योजना

गौरतलब है कि 'हिंग्लिश' वॉयस रिकॉग्निशन की पेशकश करने वाली हेक्टर बाजार में पहली एसयूवी बनी है। कार के सभी चार दरवाजों में एम्बिएंट लाइट्स को भी जोड़ा गया है, जबकि एमजी का कहना है कि सभी सीटों पर कुशनिंग की मात्रा बढ़ाकर अंदर आराम का स्तर बढ़ाया गया है। आगे की सीटों को हवादार बनाया गया है जबकि फोन के लिए वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है।

एमजी हेक्टर 2021 के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ स्टाइल वेरिएंट की कीमत 12.89 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि मैनुअल के साथ 2.0 लीटर डीजल टर्बो के साथ शार्प वेरिएंट के लिए यह बढ़कर 18.32 लाख रुपये तक पहुंचती है।

Presenting what you’ve been waiting for – MG Hector Plus 7-seater, with price starting at ₹13,34,800 (ex-showroom, Delhi). Book now! https://t.co/P3xyaANPOJ pic.twitter.com/XEWnbzdpXm — Morris Garages India (@MGMotorIn) January 7, 2021

इसके अलावा सुपर, स्मार्ट और शार्प वेरिएंट में हाइब्रिड पेट्रोल का भी ऑफर दिया गया है। कार के ड्युअल-टोन वेरिएंट पर बेस वेरिएंट की तुलना में 20,000 रुपये अधिक शुल्क लिया जाएगा।

भारत में लॉन्च हो गई नई Fortuner और Fortuner Legender, फीचर्स हैं दमदार और असरदार

इसके साथ ही एमजी ने पिछले साल पेश किए गए हेक्टर प्लस के सात सीटों वाले वर्जन को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इन दोनों मॉडल में अंतर यहां कैप्टन्स सीट के बजाय दूसरी पंक्ति में एक बेंच सीट को अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है। 7 सीटर पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत स्टाइल वेरिएंट के लिए 14.65 लाख रुपये रखी गई है जबकि डीजल के लिए यह बढ़कर 18.32 लाख रुपये पहुंचती है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं, जो देश भर में एक सी हैं।

Have you met the newest member of the MG Family? Presenting the Evolved Internet SUV - MG Hector 2021, with price starting at ₹12,89,800 (ex-showroom, Delhi). Book now! https://t.co/P3xyaANPOJ pic.twitter.com/FZ1RBjiCd6 — Morris Garages India (@MGMotorIn) January 7, 2021