2021 में भारत आएगी टेस्ला की Model 3, अगले महीने शुरू होंगी बुकिंग!

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अमरीकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला 2021 की शुरुआत में भारत में "परिचालन शुरू" करेगी। एक मीडिया कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि टेस्ला देश में सबसे पहले बिक्री शुरू करेगी। कंपनी की कारों को भारत में मिलने वाली प्रतिक्रिया देखने के बाद में टेस्ला किसी भी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना पर विचार करेगी।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत पर जोर देते हुए गडकरी ने आगे कहा कि विभिन्न भारतीय ओईएम बैटरी चालित वाहनों पर भी काम कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे। उन्होंने कहा, "भारत पांच वर्षों में ऑटो के लिए नंबर एक विनिर्माण केंद्र बनने जा रहा है।"

एक नवीनतम रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि अमरीकी इलेक्ट्रिक वाहन की दिग्गज कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के अंत तक अपनी सबसे अधिक बिकने वाली और सबसे सस्ती कार मॉडल 3 को भारत में लाएगी।

The Ministry of Road Transport and Highways had issued advisories dated 30th March, 2020, 9th June, 2020 and 24th Aug 2020 regarding extension of validity of documents related to Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989.