Nissan ने दिखाई अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी की झलक, बेहतरीन डिज़ाइन से होगी लैस

नई दिल्ली : Nissan India ने आज अपनी पहली कॉम्पैक्ट B-SUV ( Compact SUV ) का टीजर लॉन्च किया है। ये कार आने वाले महीनों में लॉन्च की जाएगी उससे पहले कंपनी ने इसका टीजर लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को कंपनी “Make in India, Make for the World” के सिद्धांत पर लेकर आएगी। आपको बता दें कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी बेहद ही फ्यूचरिस्टिक होगी और इसे स्टाइलिश डिज़ाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा।

निसान की नई एसयूवी में निसान इंटेलिजेंट मोबिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और टीज़र में वैसे तो इस एसयूवी का पूरा डिज़ाइन नहीं दिख रहा है इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि ये काफी स्टाइलिश होगी। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान की ग्लोबल एसयूवी DNA स्पिरिट ऑफ रिलेंटलेस इनोवेशन और जापानी इंजीनियरिंग, जो निसान के प्रतिष्ठित मॉडल जैसे Patrol, Pathfinder, Armada, X-Trail, Juke, Qashqai और KICKS में उपलब्ध है।

डिज़ाइन से साफ़ हो गया है कि इस कार से कंपनी किआ सेल्टॉस और एमजी हेक्टर जैसी कारों को टक्कर देगी। आपको बता दें कि आने वाले 6 महीने में इस कार को भारत में लॉन्च किया जा सकता है।