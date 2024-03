Career Courses For Womens: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 3 कोर्स, आज ही करें आवेदन

जयपुर
Published: Mar 07, 2024

देश-दुनिया में महिला सम्मान के लिए 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Womens Day) मनाया जाता है। नए दौर की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। युवा महिलाएं पढ़ने के साथ-साथ अपने करियर के प्रति भी जागरुक हैं। आज के समय में कई ऐसे करियर कोर्स हैं जो महिलाओं के लिए बेस्ट (Best Career Courses For Womens) माने जाते हैं, जिनकी मदद से आप लाखों कमा सकती हैं। आज हम ऐसे ही 3 कोर्स के बारे में जानेंगे।

डिजिटल मार्केटिंग (Career In Digital Marketing)

डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing Jobs) इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोडक्ट या सेवा की मार्केटिंग करने का आधुनिक तरीका है। समय के साथ इसकी मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्र में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप देश-विदेश की कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं।

कहां से करें कोर्स: ऑनलाइन (गूगल, कोर्सेरा आदि) या ऑफलाइन कमाई: करीब 1,80,000-6,00,000 प्रति वर्ष सोशल वर्क (Women Social Worker)

आजकल सोशल वर्क और वूमन स्टडीज (Women Studies Degree) का कोर्स काफी डिमांड में है। महिला किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से समझ लेती हैं और उनका हल भी निकाल लेती हैं। ऐसे में सोशल वर्क उनके लिए बेस्ट माना जाता है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी एनजीओ (NGO Jobs) के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं।

कहां से करें कोर्स: विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित संस्था का फेलोशिप प्रोग्राम (बता दें, SBI और अन्य संस्था सोशल वर्क सेक्टर में इंटर्नशिप कराती है) कमाई: करीब 1,20,000-4,00,000 प्रति वर्ष ग्राफिक्स डिजाइनिंग (Graphic Designer Jobs)

अगर आपकी दिलचस्पी कंप्यूटर और आर्ट्स में है तो आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें कुछ क्रिएटिव करना है, ये कोर्स उनके लिए परफेक्ट है। इस कोर्स को करने के बाद आप बतौर फ्रीलांसर और फुलटाइमर काम कर सकती हैं। आप घर बैठे ये कोर्स कर सकती हैं नहीं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रवेश परीक्षा निकालकर 3 साल का ग्रजुएशन कोर्स भी कर सकती हैं।

कहां से करें कोर्स: ऑनलाइन (गूगल, कोर्सेरा आदि) या ऑफलाइन

