chennai news in hindi: सरवना भवन के डोसा किंग राजगोपाल का निधन, उम्रकैद की सजा के बाद आया था हार्टअटैक

चेन्नई. दक्षिण south भारत की मशहूर फूड चेन सरवना भवन saravana bhavan के संस्थापक और डोसा किंग dosa king के नाम से प्रसिद्ध पी. राजगोपाल P. rajgopal का अस्पताल में आज सुबह निधन (death) हो गया। उल्लेखनीय है कि राजगोपाल को अपने कर्मचारी के दामाद की हत्या murder के मामले में 2009 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

जिसके बाद स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर उन्होंने न्यायालय से पुलिस के समक्ष समर्पण के लिए समय मांगा था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।

कई बीमारियों से जूझ रहे राजगोपाल को बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दी थी।

मंगलवार 16 जुलाई को उन्हें जेल से निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डाक्टरों के मुताबिक राजगोपाल की हालत शनिवार से ही बिगडऩे लगी थी। उन्हें हायपरटेंशन, डायबीटीज और किडनी की समस्या थी। किडनी के काम न करने के कारण उन्हें पिछले दो दिन से वेंटिलेटर पर रखा गया था।