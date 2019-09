तमिलनाडु लोक सेवा आयोग : TN PSC में सिलेक्ट होना है तो सीखें तमिल

Tamil Nadu Public Service Commission: Learn Tamil if you want to be selected in TN PSC

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की ग्रुप २ और ग्रुप २ए की भर्तियोंं के लिए अब एक सरीखी परीक्षा आयोजित होगी। आयोग के सचिव नंदकुमार ने रविवार को इस आशय की जानकारी दी।