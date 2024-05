अनामता अहमद के हौसले को सलाम!…सिर्फ 13 साल की उम्र में गंवा दिया एक हाथ, दूसरा भी काम नहीं करता…ICSE बोर्ड में किया टॉप 

13 साल की उम्र में गंवाया एक हाथ (Anamta Ahmed Success Story) अनामता अहमद ने इलेक्ट्रिक शॉक दुर्घटना में अपना एक हाथ (Anamta Lost Her One Hand) गंवा दिया। लेकिन उस ट्रॉमा से गुजरने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अनामता मुंबई (Mumbai News) के अंधेरी में स्थित सिटी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं। दो साल पहले एक दुर्घटना में उनका हाथ इलेक्ट्रिक शॉक में बुरी तरह झुलस गया था। इस दुर्घटना में उन्होंने दाहिने हाथ (Anamta Lost Her Hand) को पूरी तरह से गंवा दिया और बायां हाथ सिर्फ 20 फीसदी काम करने लायक बचा था। लंबे समय तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा था। तब अनामता की उम्र सिर्फ 13 साल थी।

ऐसे तो अनामता अब अपने बाएं हाथ से काम करने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन शिक्षकों ने उन्हें स्क्राइब रखने की सलाह दी ताकि उन्हें बोर्ड परीक्षा के दौरान स्पीड से समझौता न करना पड़े। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा (ICSE 10th Board) में उन्हें एक राइटर उपलब्ध कराया गया। बता दें, अनामता एक एड फिल्म डायरेक्टर अकील अहमद (Ad Film Director Aqeel Ahmed) की बेटी हैं।

तमाम मुश्किलों के बाद जब अनामता ने टॉपर्स की लिस्ट (Toppers List) में खुद का नाम शामिल करा लिया तो उनके दोस्तों, रिश्तेदारों ने उन्हें खूब बधाइयां दी। उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। अनाता ने 10वीं कक्षा में 92 प्रतिशत हासिल किया है और हिंदी विषय में 98 प्रतिशत हासिल करके अपने स्कूल में इस विषय की टॉपर बन गईं।