Tamilnadu: कोमाली को मिली सफलता और निर्देशक को ​मिला ये.........

फिल्म निर्माता डॉ ईश्वरी के. गणेश के नेतृत्व वाले प्रोडक्शन हाउस वेल्स फिल्म इंटरनेशनल के लिए यह साल काफी अच्छा साबित हो रहा है क्योंकि इस साल प्रोडक्शन हाउस एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहा है।