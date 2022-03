5700 छात्र-छात्राओं को देना है यूटीडी में परीक्षा, विवि कैंपस में नहीं जगह

स्नातक छात्रों की परीक्षाएं आज से, विवि में केवल 1700 के बैठने की व्यवस्था

छतरपुर.विद्यार्थियों के दबाव में बार-बार किए गए हंगामों और प्रदर्शनों के कारण सरकारी महाविद्यालयों में अक्सर प्रवेश के समय सीटें बढ़ा दी जाती हैं लेकिन सीटें बढ़ाने की यह घोषणा शिक्षण कार्य और परीक्षा के दौरान दिक्कत खड़ी कर देती है। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। विश्वविद्यालय के यूटीडी कैम्पस यानि पूर्व के महाराजा महाविद्यालय में पढऩे वाले लगभग 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिए न तो पर्याप्त स्टाफ मौजूद है और न ही परीक्षा के दौरान इन विद्यार्थियों को बैठाने की जगह है। अब 28 मार्च से शुरू हो रहीं परीक्षाओं में यूटीडी के 5700 विद्यार्थी सम्मिलित होने हैं लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास इन विद्यार्थियों को अपने ही कैम्पस में बैठाकर परीक्षाएं लेने के लिए संसाधन नहीं है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अन्य स्कूलों और महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाने में जुट गया है।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. पुष्पेन्द्र पटैरिया ने बताया कि 28 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संभाग के सभी 6 जिलों के महाविद्यालयों में पढऩे वाले 72702 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इतनी बड़ी परीक्षा के आयोजन के लिए सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर केन्द्र पर एक परीक्षा केन्द्र अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही एक केन्द्रीय जांच दल भी गठित किया गया है जो पूरी परीक्षा पर निगरानी रखेगा। उन्होंने बताया कि पूरे विद्यार्थी यूटीडी कैम्पस में नहीं बैठ सकते इसलिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

दो पालियों में परीक्षाएं, निजी केन्द्रों को किया शामिल

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के यूटीडी कैम्पस के अंतर्गत 5700 विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना है। इनमें बीए, बीकॉम और बीएससी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी कैम्पस में इन विद्यार्थियों को बैठाने की जगह नहीं है इसलिए परीक्षाओं को दो पालियों में आयोजित किया गया है। लगभग 1700 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कैम्पस में बैठकर परीक्षाएं देंगे जबकि शेष विद्यार्थी सिंचाई कॉलोनी में स्थित सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय में परीक्षाएं देंगे। यही हालत जिला मुख्यालय पर मौजूद शासकीय कन्या महाविद्यालय की है। प्रवेश के समय यहां भी जमकर एडमीशन किए गए थे। अब महाविद्यालय की 3200 छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होना है लेकिन यहां बैठाने के लिए सिर्फ 667 छात्राओं की व्यवस्था है। कन्या महाविद्यालय ने भी परीक्षा के लिए चौबे कॉलोनी स्थित निजी कॉलेज सरस्वती महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाया है।

5700 students have to give exam in UTD, no place in university campus