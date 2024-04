सामूहिक विवाह में नवविवाहितों को उपहार में मिली बाइक

मां कर्मा जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महा संगठन की ओर से रविवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में सभी जोड़ों को अलमारी, कूलर, पंखा, पलंग, बर्तन , घर गृहस्थी का सामान सहित एक मोटरसाइकिल दी गई।

Bikes were gifted to the newlyweds in the mass wedding.