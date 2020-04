Corona virus effect: कोरोना के चलते 9वीं, 11वीं के छात्रों को मिली यह राहत

छिंदवाड़ा. केन्द्रीय विद्यालय ने 9वीं एवं 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। हालांकि पोर्टल पर अपलोड किए गए परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों के अंक जारी नहीं किए गए हैं। विद्यालय ने परीक्षा परिणाम में केवल पास या फिर जिस विषय में विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आए हैं केवल वही जानकारी अपलोड की है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते 22 मार्च से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। ऐसे में स्कूलों में भी छुट्टियां हो गई। कुछ स्कूलों में सभी विषयों की परीक्षा भी संपन्न नहीं हो पाई। केन्द्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा की तो सभी विषय की परीक्षा हो गई थी, लेकिन 11वीं में मैथ सहित कुछ विषय की परीक्षा शेष रह गई थी। लॉकडाउन की अवधि बढऩे की वजह से केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों को सर्कुलर जारी करते हुए 15 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। इसमें यह भी कहा गया था कि जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं उसमें संबंधित विद्यार्थी को प्रीवियस योग्यता के आधार पर अंक प्रदान किया जाए।

एक से अधिक विषयों में भी दे सकेंगे कंपार्टमेंट

सीबीएसई के सर्कुलर के मुताबिक जिन विद्यार्थियों के एक से अधिक विषय में कंपार्टमेंट आई है। वे स्कूल खुलने के बाद उन विषयों की परीक्षा देंगे। इसके लिए स्कूल द्वारा अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी।

9वीं में दो और 11वीं में एक विषय की थी व्यवस्था

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के चलते लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई ने पूर्व नियम में इस बार बदलाव किया है। पहले नियम था कि 9वीं कक्षा में दो विषय में और 11वीं में एक विषय में विद्यार्थियों के अंक कम आने पर वे दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इस बार एक से अधिक विषय में विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं।

इनका कहना है..

जो विद्यार्थी पास हैं वे अगली कक्षा की पढ़ाई एजुकेशनल साइट्स की मदद से घर बैठकर करें। इसके अलावा वे अपने टीचर से भी फोन या फिर वाट्सएप पर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कंपार्टमेंट आई है वे उस विषय की तैयारी करें। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने पर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी।

वीके गर्ग, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय

Result can be also seen on https://chhindwara.kvs.ac.in/school-announcement