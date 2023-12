शिक्षक नदारद तो कहीं कोर्स अधूरा

विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शाला जुनापानी का निरीक्षण किया। यहां दो शिक्षकों में से एक गौतम पाटील के पंजी में हस्ताक्षर थे, परंतु अनुपस्थित थे। सूचना पंजी में कोई सूचना नहीं थी। न ही कोई आवेदन था। संस्था में छात्र उपस्थिति अच्छी थी।वहीं एकीकृत शासकीय स्कूल गुजरखेड़ी में सभी शिक्षक उपस्थित थे। कक्षा सात का पाठ्यक्रम शेष था।

If the teacher is missing then the course is incomplete