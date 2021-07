रैना के 'मैं भी ब्राह्मण हूं' के बाद जडेजा ने खुद को बताया 'राजपूत ब्वॉय', यूजर्स बोले-आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी...

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना के 'मैं भी ब्राह्मण हूं' के बयान पर अभी विवाद थमा भी नहीं और टीम इंडिया के एक और प्लेयर ने इसी तरह का एक ट्वीट किया। दरअसल, टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भी इसी तरह का ट्वीट किया है। इसके बाद यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। रवीन्द्र जडेजा इस समय टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं। इंग्लैंड से ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'राजपूत बॉय फोरएवर' यानी हमेशा के लिए राजपूत, जय हिंद! हालांकि जडेजा का यह ट्वीट लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने जडेजा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स उन्हें जातिवाद को बढ़ावा न देने की नसीहत दे रहे हैं।

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

जडेजा के इस ट्वीट पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा,'सर आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। आप से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपका रंग, रूप और धर्म मायने नहीं रखता। हम आपको हमेशा से प्यार करते रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि देश जातिवाद के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। जडेजा से ऐसी पोस्ट की उम्मीद नहीं थी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,'ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। शर्मनाक!' एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि आदमी जन्म से महान नहीं बन जाता, आप जो बने हैं, उस पर गर्व करें न कि उन लेबल पर जो आप पर एक तरह से थोपे गए हैं।'

