टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वह अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। सुरेश रैना ने एक मैच के दौरान ऐसा कुछ कह दिया, जिस पर विवाद हो गया और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। साथ ही यूजर्स सुरेश रैना को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। दरअसल, तमिलनाडु प्रीमियर लीग का पांचवां सीजन चल रहा है। इस लीग का पहला मैच लाइका कोवई किंग्स और सलेम स्पार्टन्स के बीच खेला गया। इस मैच में क्रिकेटर सुरेश रैना भी जुड़े।

दक्षिण भारतीय संस्कृति पर पूछा गया सवाल

सुरेश रैना आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहे हैं। लाइका कोवई किंग्स और सलेम स्पार्टन्स के बीच खेले गए मैच के दौरान एक कमेंटटेर ने सुरेश रैना से पूछा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया? उन्हें यहां के पहनावे में नाचते और सीटी बजाते देखा गया है। इस पर सुरेश रैना ने कहा कि उन्हें चेन्नई की संस्कृति पसंद है और वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं।

@ImRaina you should be ashamed yourself.



It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh