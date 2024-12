क्रिकेट इतिहास में जो कारनामा आज तक भारतीय भी नहीं कर पाए, उसे अर्जेंटीना के इस गेंदबाज ने कर दिखाया

हर्नान फेनेल ने यह उपलब्धि रविवार को ब्यूनस आयर्स में केमैन आइलैंड्स के खिलाफ हासिल की। इसके साथ अब वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दो बार हैट्रिक विकेट पूरी करने वाले छठे गेंदबाज बन गए। तेज गेंदबाज फेनेल ने केमैन आइलैंड की पारी के अंतिम ओवर में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेकर दिग्गज खिलाड़ियों में खुद को शामिल किया। अर्जेंटीना के इस अनुभवी खिलाड़ी ने इससे पूर्व एंटीगुआ में 2021 में हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अमेरिका रीजन क्वालीफायर इवेंट में पनामा के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।

हर्नान फेनेल की शानदार प्रदर्शन के बावजूद अर्जेंटीना टीम मुकाबले को जीत पाने में असफल रही और केमैन आइलैंड्स के 116 रन के जवाब में दक्षिण अमेरिकी टीम सिर्फ 94 रन पर ऑलआउट हो गई। अर्जेंटीना को यह मुकाबला 22 रन से गंवाना पड़ा। हर्नान फेनेल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक 27 मैच खेले हैं और 6.00 की इकॉनमी से कुल 44 विकेट चटकाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में दो बार 5 विकेट झटकने का कारनामा भी किया है।

भारत के किसी भी गेंदबाज ने नहीं ली है डबल हैट्रिक भारत में क्रिकेट बेहद लोकप्रिय है और इस खेल को यहां धर्म की तरह से देखा जाता है। आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे कई प्रतिस्पर्धाएं हरसाल दुनिया भर क्रिकेट प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है, लेकिन भारत का कोई भी खिलाड़ी इस प्रारूप में डबल हैट्रिक नहीं ले सका है।