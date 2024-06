T20 World Cup 2024: IND vs PAK से पहले होगा उससे भी धमाकेदार मुकाबला, बारबाडोस में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड

AUS vs ENG T20 World Cup 2024 Live Streaming: 9 जून को होने वाले भारत-पाक महामुकाबले से पहले दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को उससे भी धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जब दुनिया की दो सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने आसने होंगी।

नई दिल्ली•Jun 05, 2024 / 02:27 pm• Vivek Kumar Singh

Where to Watch AUS vs ENG T20 Match Live in India: बारबाडोस में 8 जून क्रिकेट जगत की सबसे पुरानी दो प्रतिद्वंद्वी टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। इंग्लैंड की टीम टी20 चैंपियन है तो ऑस्ट्रेलिया वनडे की वर्ल्ड चैंपियन है। दोनों टीमों के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और एक बार फिर ये दोनों बड़ी टीमें टकराने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था तो इंग्लैंड की टीम 2010 और 2022 में खिताब जीत चुकी है।

AUS vs ENG T20 World Cup मैच कहां देखें? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला 8 जून को खेला जाएगा। इस मैच को भारत में 10.30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर अलग अलग भाषाओं में आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाने के लिए आपको हॉटस्टार ऐप पर जाना होगा। यह मैच डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारित नहीं किया जाएगा। T20 World Cup 2024 के लिए इंग्लैंड की टीम जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), हैरी ब्रूक, बेन डकेट, जॉनी बेयरस्टो, विल जैक्स, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, फिलिप साल्ट, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, रीस टॉप्ली और टॉम हार्टले। T20 World Cup 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड, एश्टन एगर, टिम डेविड, मैथ्यू वेड और नाथन एलिस। ये भी पढ़ें: नासाउ में विराट-सूर्या मचाएंगे तबाही या आयरलैंड के गेंदबाजों का बरपेगा कहर?