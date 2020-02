अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश, चार बार की चैंपियन टीम इंडिया से होगा अब मुकाबला

पोचेफस्ट्रूम। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप ( Under 19 World Cup ) के लिए दो फाइनलिस्ट टीमें तैयार हो गई हैं। भारत ( India ) के बाद बांग्लादेश ( Bangladesh ) ने फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। अब फाइनल में बांग्लादेश का मुकाबला भारत से होगा, जिसने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मैच 9 फरवरी को खेला जाएगा।

50 ओवर में सिर्फ 211 रन बना पाई न्यूजीलैंड की टीम

पोचेफस्ट्रूम के मैदान पर खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो काफी हद तक एकदम सही साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड को 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 211 रन के स्कोर पर ही रोक दिया। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 212 रन के लक्ष्य को 44.1 ओवर में चार विकेट पर हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी

- न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से मध्यक्रम के बल्लेबाज बेखम व्हीलर ग्रीनल ने नाबाद 75 रन की पारी खेली। वहीं निकोलस लिड्सटोन ने 44 रन का योगदान दिया जबकि फर्गुस लेमन ने 24 और ओली व्हाइट 18 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर रहे। कप्तान जेसी टशकॉफ ने सिर्फ दस रन की पारी खेली।

