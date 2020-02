नवदीप सैनी ने ऐसे ही नहीं खेली मैदान पर धुंआधार पारी, नेट पर की थी लंबे-लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड ( New Zealand ) के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भले ही भारत 22 रन से मैच हार गया हो, लेकिन तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ( Navdeep Saini ) ने सभी का दिल जीत लिया। नवदीप सैनी ने रवींद्र जडेजा ( Ravindra Jadeja ) के साथ मिलकर ना सिर्फ 76 रनों की साझेदारी की, बल्कि लंबे-लंबे शॉट भी लगाए। क्रीज पर जडेजा तो पवेलियन में बैठी पूरी टीम नवदीप सैनी की पारी को एन्जॉय कर रही थी। नवदीप ने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 45 रनों की पारी खेली। हालांकि वो एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए।

मैच से पहले नवदीप सैनी ने की थी प्रैक्टिस

आपको बता दें कि नवदीप ने ये पारी ऐसी ही नहीं खेल ली, बल्कि उन्होंने दूसरे वनडे से पहले नेट पर बैटिंग की खूब प्रैक्टिस की थी। नवदीप की पारी के दौरान बीसीसीआई ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, जिसमें वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान नवदीप सैनी ने लंबे-लंबे शॉट मारने का भी अभ्यास किया। नवदीप सैनी जब बैटिंग कर रहे थे तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत मैच जीत जाएगा, लेकिन नवदीप सैनी ( 45 ) के आउट हो जाने के बाद ये साझेदारी टूट गई। नवदीप सैनी ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 2 छक्के लगाए।

Navdeep Saini @navdeepsaini96 surely gave a hint of his blockbuster knock at the nets yesterday! 🧨🔥 😎#NZvIND #TeamIndia #MustWatch pic.twitter.com/Z5xsjtZMt8