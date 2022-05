Ben Stokes ने बना दिया ये अनचाहा रिकॉर्ड, एक ही ओवर में कूट दिए 34 रन

बेन स्टोक्स ने 64 बॉल में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा उन्होंने कॉउंटी क्रिकेट इतिहास की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। आपको बता दें अभी हाल में ही बेन स्टोक्स हो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है।

Updated: May 06, 2022 10:33:54 pm



इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान और काउंटी क्रिकेट (County Cricket) में डरहम (Durham) के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने शुक्रवार को एक शानदार रिकॉर्ड बनाया हैं। उन्होंने काउंटी क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा 17 सिक्स लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया था। इसके बाद ही उन्होंने नया कीर्तिमान रच दिया है और अपनी खतरनाक फॉर्म के संकेत दिए हैं।



इसके अलावा बता दें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू सायमंड् का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 1995 में गलूसेटशायर (Gloucestershire) की ओर से खेलते हुए 16 सिक्स जड़े थे। इसके अलावा साइमंड ने साल 2011 में काउंटी क्रिकेट के एक मैच की पारी में 16 से लगाए थे। लेकिन अब भी बेन स्टोक्स ने उनका रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

