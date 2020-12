मोहम्मद सिराज की दरियादिली ने जीता ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल

नई दिल्ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (mohammed siraj) की दरियादिली पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया (Australia Media) ने उनकी तारीफ की है। दूसरे अभ्यास मैच में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की स्ट्रेट ड्राइव गेंदबाज कैमरून ग्रीन (Cameron Green) के हाथ से टकरा कर सीधे उनके सिर पर लगी। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े सिराज (siraj) तुरंत अपना बल्ला छोड़कर ग्रीन को देखने पहुंचे।

