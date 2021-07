बड़ौदा छोड़ अब राजस्थान की टीम की ओर से क्रिकेट खेलेंगे दीपक हुड्डा

नई दिल्ली। ऑलराउंडर दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) ने बड़ौदा छोड़ दिया है और आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र से राजस्थान के लिए खेलेंगे। इस साल की शुरुआत से ही हुड्डा का बड़ौदा टीम से विवाद चल रहा था। जनवरी में हुड्डा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की पूर्व संध्या पर बायो-बबल छोड़ा था। हुड्डा के जाने के पीछे का कारण बड़ौदा के कप्तान क्रुणाल पांड्या के साथ विवाद था। हुड्डा ने पांड्या के व्यवहार के बारे में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) से शिकायत की थी। लेकिन एसोसिएशन ने उन पर ईमेल को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया।

बड़ौदा के लिए करीब 8 साल खेले हुड्डा

बीसीए ने हुड्डा पर बाकी घरेलू सत्र के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। एसोसिएशन ने आईपीएल में हुड्डा की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स से संपर्क किया था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से शिकायत करने की धमकी दी थी। 2013 में बड़ौदा के लिए पदार्पण करने के बाद, हुड्डा ने 46 प्रथम श्रेणी मैचों में 42.76 की औसत से 2,908 रन बनाए और 20 विकेट लिए। 68 लिस्ट-ए मैचों में हुड्डा ने 38.84 की औसत से 2,059 रन बनाए और 34 विकेट झटके। उन्होंने बड़ौदा के लिए 55 टी20 में भी 19.87 की औसत से 1093 रन बनाए और आठ विकेट लिए।

How many cricket association will loose out on a player who is in the Indian team probables list? Deepak Hooda leaving baroda cricket is a huge loss. He could have easily given his services for another ten years as he is still young. As a Barodian It’s utterly disappointing!