श्रीलंका दौरे से पहले फुटबॉल गेम में एक-दूसरे भिड़े धवन और भुवनेश्वर, बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) श्रीलंका दौरे पर 28 जून को रवाना होगी। इससे पहले खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम का कप्तान और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को उपकप्तान बनाया गया है। एक तरफ सीनियर टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की तैयारियां कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया मैदान पर जमकर पसीना बहा रही है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।

