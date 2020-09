Dream 11 Today's Predictions: Best Team BCC vs KLCC in ECS T10 Rome Bergamo बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: Best Team BCC vs KLCC in ECS T10 Rome Bergamo 2020: Dream11 पर आप खेलने के साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। -आपको यहां लाखों कमाने का शानदार मौका मिलता हैं। -जैसा कि आप है कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। -My Dream11 Team- BCC vs KLCC

My Dream11 Team- BCC vs KLCC

Batsmen: Muthumala Sudarshana, Murugaiya Kanageshwaram, Mandeep Singh, Rakesh Kumar

All-rounders: Jaspreet Singh, Asim Ali ( VICE CAPTAIN ), Bashitha Mihindukulusuriya

Wicketkeeper: Manpreet Singh ( CAPTAIN )

Bowlers: Handi Jagath de Silva, Colombo Maha Perera, Daljit Singh

Bergamo Cricket Club : Manpreet Singh, Jorawar Singh, Asim Ali, Rakesh Kumar Banga, Mandeep Singh, Jaspreet Singh, Gurwinder Singh, Baljit Singh, Daljit Singh, Jatinder Singh, Kuldip Singh.

Kent Lanka Cricket Club : Danushka Tikiriyadura, Bashitha Mihindukulusuriya, Handi Jagath de Silva, Romesh Lakmal, Dissawe Mudiyanselage, Shehan Kurukulasuriya, Chamode Arachchige, Muthumala Sudarshana, Murugaiya Kanageshwaram, Palihawadana Perera, Colombo Maha Perera