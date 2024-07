एटकिंसन 12 में से 5 ओवर मेडन फेंके इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और ओवरकास्ट कंडीशन का खूब फायदा उठाया। जेम्स एंडरसन और क्रिस वोक्स ने गेंदबाजी का आगाज किया, लेकिन जैसे ही गस एटकिंसन ने मोर्चा संभाला तो वेस्टइंडीज की टीम 121 रन पर ही ढेर हो गई। एटकिंसन ने 12 ओवर में 45 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। 12 में से उन्‍होंने 5 मेडन ओवर भी फेंके। वहीं, जेम्स एंडरसन, क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट हासिल किया। विंडीज का कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका।

इंग्लैंड के लिए टेस्‍ट डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/37 – जॉन फेरिस vs साउथ अफ्रीका, केप टाउन, 1892

7/43 – डोमिनिक कॉर्क vs वेस्टइंडीज, लॉर्ड्स, 1995

7/45 – गस एटकिंसन vs वेस्टइंडीज, लॉर्ड्स, 2024*

7/46 – जॉन लीवर vs भारत, दिल्ली, 1976

7/49 – एलेक बेडसर vs भारत, लॉर्ड्स, 1946