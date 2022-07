ENG vs IND: 'दक्षिण भारतीय खिलाड़ियों के साथ होता है भेदभाव,' संजू सैमसन को नहीं खिलाने पर भड़के फैंस

सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार 77 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में उन्हें इस मैच में नहीं चुने जाने से भारतीय फैंस नाराज़ हो गए और टीम मैनेजमेंट पर भड़कने लगे। फैंस का कहना है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट संजु के साथ गलत कर रहे हैं।





Shame on @BCCI for wasting generational talent like Sanju Samson scored 77 with 183 SR in last Match is still not enough to get a match & then not even in team for next 2 matches whereas some special players are playing continues games without performing. #SanjuSamson #ENGvIND pic.twitter.com/VOXM4CQCMT