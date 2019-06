World Cup में कॉमेंट्री करते हुए नजर आएंगे गौतम गंभीर, इन लोगों पर छोड़ी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी

मुंबई। पूर्व क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर एकबार फिर क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। जी हां, गौतम गंभीर बहुत जल्द विश्व कप 2019 में भारतीय टीम के मैच में कॉमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में गौतम गंभीर कॉमेंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं।

गंभीर ने ट्वीट कर दी पूरी जानकारी

हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा है कि वो कुछ दिनों के लिए विश्व कप के मैचों में कॉमेंट्री के लिए मुंबई जाएंगे, ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में संसदीय क्षेत्र का कामकाज बिल्कुल नहीं रूकेगा। गंभीर ने ट्वीट के जरिए बताया कि इस दौरान वह श्रेष्ठ विवाह स्थित अपने ईस्ट दिल्ली ऑफिस के संपर्क में रहेंगे। वहां की सभी अपडेट वह रोजाना सुमित नरवाल और गौरव अरोड़ा नाम से लेंगे। गंभीर ने बताया कि उनका @StarSportsIndia से करार था, इसलिए वह कुछ समय के लिए दिल्ली से दूर रहेंगे।

For next few days I will be away to Mumbai for commentary work 4 @StarSportsIndia. But my East Delhi office will be operational in Shrestha Vihar. My eyes &ears @gauravbir786 (Mr Gaurav), @SumitNarwal (Mr Sumit) and Mr Sagar will regularly update me on all d developments.