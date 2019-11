IND vs BAN: इंदौर टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला

इंदौर। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौंसले बुलंद हैं और सबसे बड़ी वजह इसकी ये भी है कि टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली टीम के साथ जुड़ चुके हैं।

बांग्लादेश टीम में नहीं हैं शाकिब और तमीम

वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम अपने अनुभवी खिलाड़ी तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन के बिना ही भारत दौरे पर आई है। ऐसे में चुनौती तो बांग्लादेश के सामने पहले से ही है। शाकिब अल हसन को भारत दौरे पर आने से ठीक पहले आईसीसी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तमीम इकबाल ने कुछ निजी कारणों की वजह से इस दौरे से ब्रेक लिया है। हालांकि फिर भी टीम में मुश्फिकुर रहीम, महमदुल्लाह, लिट्टन दास और मेहंदी हसन जैसे खिलाड़ियों मौजूदगी है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत हैं अभी सबसे आगे

भारत की ये अपने घर में लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज है, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद अहम है।इससे पहले खेले तीन टेस्ट मैच की सीरीज में उसने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से मात दी थी। टीम इंडिया का लक्ष्य इस सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर विश्व चैम्पियनशिप में दूसरी टीमों से अंकों का फासला बढ़ाने पर रहेगा। फिलहाल टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया पहले स्थान पर चल रही है।

