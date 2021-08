IND vs ENG: लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराने के बाद टीम इंडिया ने ऐसे मनाया था जश्न, सामने आए ड्रेसिंग रूम के वीडियो

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच हाल ही लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में जीत हासिल करना सभी टीमों का सपना होता है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अब महेन्द्र सिंह धोनी और कपिल देव के क्लब में शामिल हो गए। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने जमकर जश्न मनाया था। टीम के खिलाड़ियों ने कप्तान कोहली और कोच शास्त्री के साथ मिलकर खूब पार्टी की। अब इसके वीडियोज सामने आने लगे हैं।

जश्न के वीडियो आए सामने

भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दूसरे टेस्ट मैच में खेल को पलटते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर टीम इंग्लैंड को भारत ने मात्र 120 रन पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह 151 रनों से टी इंडिया ने मैच अपने नाम किया। यह भारतीय जांबाजों की लॉर्ड्स पर सिर्फ तीसरी टेस्ट जीत थी। इस जीत की खुशी प्लेयर्स के चेहरे पर साफ नजर आई। सामने आए एक वीडियो में भारतीय टीम केे सभी खिलाड़ी और स्टाफ खुशी से चिल्लाते नजर आ रहे हैं। वहीं एक वीडियो पवेलियन का भी सामने आया है। इसमें खिलाड़ियों का गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।

यह भी पढ़ें— IND vs ENG: तीसरे टेस्ट से पहले बढ़ी इंग्लैंड की मुश्किलें, तेज गेंदबाज मार्क वुड हुए चोटिल, खेलने पर संशय

When everyone got to the Lord's honours board 😄 #ENGvIND pic.twitter.com/9vUNepYWk5 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 18, 2021

फैंस भी चिल्लाए खुशी से

वहीं लॉर्ड्स टेस्ट का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में फैंस भी टीम इंडिया की जीत की खुशी मनाते दिख रहे हैं। स्टैंड में बैठे दर्शक टीम इंडिया के जीतते ही खुशी से चिल्लाने लगे। फैंस में भी अलग ही उत्साह था। इस वीडियो में चेहरे पर खुशी, जोश और उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने क्या कमाल किया। फैंस के चेहरे पर भाव यह बताने के लिए काफी थे कि हमारे खिलाड़ियों ने क्या कारमाम किया है।

यह भी पढ़ें— IND vs ENG: खराब फॉर्म में चल रहे कोहली, 20 रन बनाकर आउट हुए ड्रेसिंग रूम में दिखाया गुस्सा, वीडियो वायरल



कोहली बोले आराम से नहीं बैठेंगे

दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन पंत के जल्दी आउट होने के बाद सबको इंग्लैंड की जीत पक्की लग रही थी। हालांकि टीम इंडिया ने कड़ा संघर्ष किया और मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया। मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मैदान पर खुशी से दौड़ लगाई और इसके बाद जब भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो वहां भी खुशियां मनाई गई। वहीं कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भारतीय टीम शेष तीन टेस्ट मैच में भी बखूबी खेलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तीन और मैच बाकी है। इस मैच के बाद हम आराम से नहीं बैठेंगे और इसे आसान नहीं समझेंगे। हम अगले मुकाबलों में और भी तेजी के साथ खेलने उतरेंगे।