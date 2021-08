टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में भी वह ज्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी कोहली का बल्ला नहीं चला और मैच की दूसरी पारी में वह मात्र 20 रन बनाकर आउट हो गए। सैम कुरेन ने कोहली को आउट किया। ऐसे में खराब फॉर्म की वजह से कोहली निराश नजर आए। साथ ही उन्हें लॉर्ड्स की बालकनी में गुस्सा होते हुए भी देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

49 पारियों से नहीं लगा पाए एक भी शतक

विराट कोहली लंबे समय से इंटरनेशनल मैच में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भी वह अपनी बल्लेबाजी का कमाल नहीं दिखा पाए। पहली पारी में कोहली ने 42 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में वह सैम कुरेन की बॉल पर कैच आउट हो गए। वह दूसरी पारी में 20 बनाकर ही पवेलियन लौट गए। कोहली 49 पारियों से शतक नहीं बना पाए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी बार नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में शतक बनाया था। उस मैच में कोहली ने 136 रनों की पारी खेली थी।

Hard to see you like this King #ENGvIND pic.twitter.com/QWYDdPB3Gf