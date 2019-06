Ind vs Pak: टीम इंडिया की जीत पर खुशी से झूमा बॉलीवुड, सलमान खान समेत कई सितारों ने दी बधाई

मुंबई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में विराट कोहली ( Virat Kohli ) की कप्तानी वाली टीम इंडिया ( Team India ) ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मैथर्ड के आधार पर 89 रनों से हरा दिया।

भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर पूरा देश रोमांचित हुआ। वर्ल्ड कप मैचों में लगातार सातवीं बार पाकिस्तान को हराने पर वाली टीम इंडिया की जीत पर बॉलीवुड सितारे खुशी मनाते नजर आए। ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को जीत की शुभकामनाएं दी।

सलमान खान , अनिल कपूर, ऋषि कपूर और आयुष्मान खुराना समेत कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। इसके अलावा मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले गए इस मैच के दौरान बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और सैफ अली खान भी स्टेडियम में मौजूद रहे।

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने भारत को मैच जीतने पर बधाई देते हुए ट्वीट कर ये कहा:

सलमान खान: टीम 'भारत' को 'भारत' की ओर से बधाई।

ऋषि कपूर: भारतीय टीम को दिल से बधाई। वर्ल्ड कप 2019 आपकी पहुंच में है।

आयुष्मान खुराना: भारतीय टीम की जय हो। हर मैच में आपकी प्रभुत्व आपके प्रयास और साहस के बारे में बताता है। हमारे नए हिंदुस्तान को सलाम। भारत बनाम पाकिस्तान।

मसाबा गुप्ता: शानदार जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। पूरी शाम और कुछ नहीं बस गर्व महसूस हुआ। एक खिलाड़ी के रूप में और व्यक्तिगत तौर पर आपकी यात्रा शानदार और प्रेरक है।

All eyes were glued to the screens today! A fantastic match & a great win! Sunday well spent! Congratulations #TeamIndia!! #IndvsPak #CW19 #CCWorldCup2019 @BCCI pic.twitter.com/CZzNEKO7O8