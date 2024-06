IND vs PAK T20 World Cup 2024: प्रैक्टिस में किस पर भड़के Rohit Sharma? ऋषभ पंत ने कप्तान को कराया शांत

IND vs PAK T20 Match in World Cup 2024: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 19वें मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को गुस्से में देखा गया।

Rohit Sharma Before IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 19वां मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीमें तैयारी में जुट गई हैं। शनिवार को नासाउ में भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की और उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक फोटो शेयर की, जिसमें रोहित शर्मा गुस्से में नजर आ रहे हैं और पंत उन्हें शांत कराते दिख रहे हैं।