IND vs AUS: भारत ने पर्थ में किया हिसाब बराबर, ऑस्ट्रेलिया को मिली पहली हार

भारतीय क्रिकेट टीम ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराया है। इस जीत के साथ भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से जीत हार का हिसाब बराबर कर लिया है। इतना ही नहीं इस मैदान पर खेले गए पांच टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली हार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज से टेस्ट मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी।

पर्थ में टेस्ट मैच परिणाम

ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड- ऑस्ट्रेलिया 296 रन से जीता -दिसंबर 2019ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज- ऑस्ट्रेलिया 164 रन से जीता- नवंबर-दिसंबर 2022ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान- ऑस्ट्रेलिया 360 रन से जीता- दिसंबर 2023