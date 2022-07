2022 में टीम इंडिया को 8 सीरीज में मिले 8 कप्तान, अब शिखर धवन को मिली वनडे टीम की कमान

Indian captains in 2022:



Virat Kohli lead in SA tests.

KL Rahul lead in SA ODI.

Rohit Sharma lead in SL & WI series.

Pant lead in SA T20.

Hardik lead in IRE T20.

Bumrah lead in ENG Test.

Dinesh Karthik lead in 2 T20 Warm-up matches.

Dhawan will be leading in WI ODI.