IPL 2020: शाहरुख खान ने KKR के लिए जारी किया नया स्लोगन, फैन्स से मांगा सपोर्ट

नई दिल्ली। क्रिकेट का रोमांच यानी इंडियन प्रीमियर लीग ( Indian Premier League 2020 ) के 13वें सीजन का आयोजन कोरोना महामारी के मद्देनजर भारत में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस सीजन के लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। इस सीजन का पहला मुकाबला 19 सितंबर को मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबु धाबी में होगा।

हर टीम के खिलाड़ी इस सीजन के खिताब को अपने नाम करने के लिए मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। हालांकि इस बार की नीलामी में कई नए खिलाड़ी हर टीम में जुड़े हैं तो कई के टीम बदल गए हैं। ऐसे में जिन टीमों को प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है उसमें शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का नाम भी शामिल है।

ऐसे में शाहरुख खान अपनी टीम के खिलाड़ियों का होसला और मनोबल बढ़ाने के लिए अभी से ही काम में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने एक नया स्लोगन भी जारी किया है।

.@kkriders #HaiTaiyaar... come on, let’s get behind our Knights and support them through this season! #TuFanNahiToofanHai https://t.co/XbYgJWMxr8