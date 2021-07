BCCI ने IPL 2021 के बाकी बचे मैचों के लिए तारीखों का किया ऐलान, जानिए पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली। क्रिकेट का रोमांच यानी इंडियन प्रिमियर लीग (IPL) के महाकुंभ की शुरुआत एक बार फिर से होगी। रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) में आयोजित होने वाले वीवो आईपीएल (VIVO IPL 2021) के बाकी बचे मैच फिर से खेले जाएंगे।

BCCI ने इस दौरान पूरे कार्यक्रम की घोषणा की और बताया कि UAE में 27 दिनों की अवधि में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 19 सितंबर (रविवार) को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच इस सीजन का 30वां मैच होगा।

बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से आईपीएल के 14वें सीजन को बीच में ही रोकना पड़ा था। कई देशों के खिलाड़ी बीच में ही अपनी-अपनी टीम को छोड़कर स्वदेस लौट गए थे, तो कई पूर्व क्रिकेटरों ने कोरोना महामारी के बीच IPL खेलने को लेकर खिलाड़ियों की आलोचना भी की थी।

