IPL 2024: आज सुपरसंडे में GT vs SRH और DC vs CSK का डबल धमाल, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच बिलकुल फ्री

यह भी पढ़ें

यह भी पढ़ें

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 12वां मैच आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3.00 बजे मैच का टॉस होगा।GT vs SRH का मैच आज 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 13वां मैच आज दिल्‍ली कैपिटल्‍स और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा।DC vs CSK का मैच आज 31 मार्च को विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।GT vs SRH and DC vs CSK मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।GT vs SRH and DC vs CSK मैचों का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।