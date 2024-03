SRH vs MI: आज पहली जीत की तलाश में मुंबई-हैदराबाद, जानें कब-कहां देखें फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

यह भी पढ़ें

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 8वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा।SRH vs MI का मैच आज 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा।SRH vs MI मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।SRH vs MI मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।