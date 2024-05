IPL 2024, SRH vs RR Qualifiers 2: फाइनल के टिकट के लिए शुरू हुआ घमासान, राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

IPL 2024, SRH vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का दूसरा क्वालीफायर्स चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट हासिल करेगी तो हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा।

नई दिल्ली•May 24, 2024 / 07:01 pm• Vivek Kumar Singh

SRH vs RR Score Update: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स (Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2024 (IPL 2024) का दूसरा क्वालीफायर्स शुरू हो चुका है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जीतने वाली टीम 26 मई को खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी तो हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगी। इस मुकाबले में संजू सैमसन (Sanju Samson) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले (SRH vs RR Live Telecast) को आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जियो सिनेमा ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (SRH vs RR Live Streaming) का लुत्फ उठा सकते हैं।