Ind vs Eng : एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अमिताभ बच्चन से लिया 5 साल पुराना बदला, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने 578 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया है। एक तरफ इंग्लैंड के 578 मे जवाब में टीम इंडिया स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) ने महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को 5 साल पुराना एक ट्वीट शेयर कर ट्रोल किया।

At this rate @imVkohli will be as good as @root66 one day ! Not sure who @englandcricket will meet in the final now !