अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कैफ ने किया स्वागत, कहा- यह सिर्फ भारत में हो सकता है

नई दिल्ली : अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस पर आम लोग से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज अपनी राय रख रहे हैं। इस मसले पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। इस मामले पर जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, वह वायरल हो गया और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का स्वागत करते हुए मोहम्मद कैफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भारत की संकल्पना किसी भी विचार से बड़ा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जहां एक जस्टिस अब्दुल नजीर सर्वसम्मति से लिए फैसले में शामिल थे और एक केके मोहम्मद ने इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेज दिया। भारत की संकल्पना किसी भी विचार से बड़ा है। उन्होंने आगे लिखा कि वह शांति, प्रेम और सद्भाव की दुआ करते हैं। सभी खुश रहें।

This can happen only in India.

Where a Justice Abdul Nazeer is a part of a unanimous verdict. And a KK Muhammed gives historical evidences. Idea of India is much bigger than any ideology can ever comprehend. May everyone be happy, I pray for peace,love & harmony #AYODHYAVERDICT