पृथ्वी शॉ की जल्द होगी क्रिकेट मैदान पर वापसी, 16 नवंबर को खत्म हो रहा है प्रतिबंध

मुंबई : अनजाने में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के आरोप में आठ महीने का प्रतिबंध झेल रहे भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अपना 20वां जन्मदिन मना रहे हैं और क्रिकेट मैदान पर वापसी की तैयारी में लगे हैं। अब वह मौजूदा सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के जरिये जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। उनका आठ माह का प्रतिबंध 16 नवंबर को खत्म हो रहा है।

ट्वीट कर किया वापसी का ऐलान

शनिवार को पृथ्वी शॉ ने ट्विटर पर अपना अभ्यास करते वीडियो डालकर जानकारी दी कि वह आज 20 साल के हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि वह आश्वस्त करते हैं कि यह पृथ्वी शॉ 2.0 होगा और आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने लिखा कि वह आपके प्यार और समर्थन का शुक्रिया। जल्द वापसी करूंगा।

I turn 20 today. I assure it will be prithvi shaw 2.0 going forward. Thank u for all the good wishes & support. Will be back in action soon. #motivation #hardwork #believe pic.twitter.com/SIwIGxTZaJ