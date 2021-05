क्रिकेट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। भारत में भी क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी कम नहीं है। वहीं भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां क्रिकेट के क्षेत्र मे एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं। एक ऐसे ही छोटे से बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस बच्चे की तुलना बड़े—बड़े खिलाड़ियों से कर रहे हैं। यह बच्चा कमाल के शॉट मारता है। खास बात यह है कि यह छोटा बच्चा बैट की जबह स्टंप से बैटिंग करता है और कमाल का क्रिकेट खेलता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

स्टंप से कमाल की बैटिंग

यह छोटा बच्चा कमाल की बल्लेबाजी करता है और किसी पेशेवर बल्लेबाज की तरह शॉट लगाता है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पा रहे हैं। कई लोगों का तो कहना है कि अगर इस बच्चे ने इसी तरह से सही ट्रेनिंग ली तो भारतीय टीम में खेलेगा। खास बात यह है कि वीडियो में यह बच्चा स्टंप से बैटिंग करता नजर आ रहा है और उतने ही परफेक्ट तरीके से शॉट लगा रहा है, जैसे बैट से लगाते हैंं। वीडियो में बच्चा पैड बांधे और हेलमेट लगाए सीमेंट के फर्श पर बैटिंग कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह बच्चा कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव जैसे शॉट लगा रहा है। इस वीडियो को द ग्रेड क्रिकेटर नाम के ट्विटर हैंडल से अपलोड किया गया।

“We’ll start you in three’s and go from there mate” pic.twitter.com/iaJwtUEq0p