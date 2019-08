जवानों के बीच गायक बनें महेंद्र सिंह धोनी, वीडियो वायरल

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) इन दिनों जम्मू-कश्मीर में सेना की ड्यूटी पर तैनात हैं। वहां से महेंद्र सिंह धोनी की कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर तकरीबन रोज ही वायरल हो रही है। इस बार उनकी जो वीडियो वायरल हुई है, उसमें वह आर्मी के जवानों के बीच गाना गाते नजर आ रहे हैं। इसे खूब पसंद किया जा रहा है।

How pleasing is this! 😍❤️#MSDhoni pic.twitter.com/0gasXKRZXc