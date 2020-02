सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए स्टुअर्ट बिन्नी तो मयंती लैंगर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज स्टुअर्ट बिन्नी ( Stuart binny ) इन दिनों टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी मयंती लैंगर ( Mayanti Langer ) हर बार की तरह एकबार फिर से सुर्खियों में हैं। वैसे तो मयंती लैंगर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वो स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी हैं और स्टार स्पोर्ट्स में एंकर भी। वो अक्सर मैच के दौरान क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैच का विश्लेषण करतीं नजर आतीं हैं। सोशल मीडिया पर मयंती के पति स्टुअर्ट बिन्नी को जमकर ट्रोल किया गया है। इसक जवाब बिन्नी ने तो नहीं दिया है, लेकिन मयंती ने जरूर ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया।

मयंती की फोटो को लेकर बिन्नी को किया गया ट्रोल

मयंती लैंगर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तस्वीरें-वीडियोज ट्वीट और पोस्ट भी करतीं हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में जब किसी फैन ने मयंती के पति स्टुअर्ट की बेइज्जती करने की कोशिश की तो उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देकर एकबार फिर सभी का दिल जीत लिया।

बिन्नी के बारे में यूजर्स ने कही ये बात



मयंती लैंगर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे स्टूडियो में जिंदगी रंगीन है। कुछ यूजर्स ने मयंती के इस पोस्ट पर स्टुअर्ट बिन्नी को लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे। पूछा कि, ‘आजकल स्टुअर्ट बिन्नी कहां हैं?’ इस पर दूसरे यूजर ने जवाब दिया, ‘वे आजकल उन्हें (मयंती) का बैग उठाने में मदद कर रहे हैं।’

He is helping her in carrying her baggage.

बचाव में मयंती ने दिया जवाब

इसके जवाब में मयंती लैंगर ने कहा है, 'शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बैग खुद उठा सकती हूं। वे (स्टुअर्ट) अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और बेहतरीन इंसान हैं, और ऐसे लोगों पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिन्हें वे जानते ही नहीं हैं।’

I can carry my own baggage thank you very much 😃 he’s busy living his life, playing cricket, just being awesome in general, and not passing comments on people he doesn’t know 😊